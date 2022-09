Começa o 6º Festival de Música de Campo Mourão

A 6ª edição do Festival de Música de Campo Mourão tem início nesta segunda-feira, 12 de setembro e vai até o próximo domingo, dia 18, sempre as 20 horas, no Teatro Municipal. O festival é promovido pela Fundação Cultural e todas as apresentações e oficinas são gratuitas. A programação completa é publicada nas redes sociais: @fundacaoculturalcm e @casadamusica.cm.

Além das apresentações musicais, haverá oficinas de prática de choro, viola caipira, prática de conjunto, prática de canto e percussão. Nesta segunda, às 20 horas o show de abertura é do projeto “Jogo Ideal: Let’s Play Together”, no Teatro Municipal. Na terça, dia 13, 2Colors e Convidados abrilhantam o festival.

Na quarta-feira (14), o palco do Teatro será da Banda Acende o Farol – Soul Brasileiro e na quinta, dia 15, Marakatrio. Na sexta, dia 16, o trio de viola caipira Serra Acima, no sábado (17), apresentação de práticas e o encerramento, no domingo, com Rosa Armorial.