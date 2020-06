Combate ao Trabalho Infantil na pauta do Espaço Sou Arte

Reinventando-se em razão das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o Espaço Sou Arte, de Campo Mourão, vem desenvolvendo novas ações, não apenas para assegurar a manutenção da companhia, mas também para cumprir a sua missão de levar momentos de alegria e reflexão para o público. Desde meados de março, o grupo profissional – em atividade há 15 anos – não realiza apresentações em público e os contratos foram cancelados devido ao Coronavírus.

Entre as ações desenvolvidas pelo Espaço Sou Arte está o espetáculo “Retratos de Infância”, que é alusivo à campanha de combate ao trabalho infantil, realizada neste mês de junho, em que aborda através do circo, teatro e dança, situações em que ocorrem o abuso do trabalho infantil e quais as formas de denunciá-lo e combatê-lo. A companhia – que até o início da pandemia de Covid-19 realizava apresentações em todo o Paraná e nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul – disponibiliza agora esse e outros espetáculos, performances, recados personalizados e campanhas temáticas, transmitidos ao vivo pela internet ou em vídeo (gravados).

“A nova realidade imposta pelo Coronavirus nos levou a reinventar a atuação do Espaço Sou Arte, que vem desenvolvendo novas ações para garantir a manutenção dos cerca de 30 artistas profissionais que dependem da companhia”, explica a Coordenadora Executiva, Edilaine Maria de Castro. Mas além da companhia profissional, o casting conta ainda com técnicos, funcionários administrativos e operacionais, além de utilizar serviços terceirizados. Os projetos sociais desenvolvidos pela entidade atendem a cerca de 60 crianças e jovens.

Manter a equipe formada ao longo dos últimos anos, assegurar renda aos integrantes do grupo para a manutenção de suas famílias e cumprir a missão do Espaço Sou Arte norteiam as novas ações. No Dia das Mães e no Dia dos Namorados, por exemplo, a companhia foi contratada para apresentações de performances especiais em frente a moradia ou local de trabalho da pessoa homenageada.

O grupo também já realizou apresentação através de live e promoveu uma ação entre amigos (rifa virtual), em que os contemplados ganharam o direito a apresentações do Espaço Sou Arte, em data a combinar.

Os interessados em produções do projeto “Retratos de Infância” ou em outros trabalhos do Espaço Sou Arte podem obter mais informações pelos telefones (44) 3017 0613 ou 9 9831 6868.