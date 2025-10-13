Após temporais, chuva dá trégua e volta na quinta; Curitiba tem recorde de frio em outubro

O domingo de Dia das Crianças (12) registrou altos volumes de chuva no Paraná devido à passagem de uma frente fria, associada a um ciclone que se formou na altura do Uruguai. A chuva segue atingindo a faixa norte do Estado na manhã desta segunda-feira (13), mas já se afasta na direção de São Paulo ao longo do dia. Após uma trégua até quarta-feira (15) – período em que poderão ocorrer no máximo algumas pancadas de chuva isoladas –, as instabilidades mais significativas retornam em todo o Estado na quinta-feira (16), com nova previsão de tempestades.

No domingo (12), os maiores volumes de chuva foram em Cruzeiro do Iguaçu (154,4 mm), Quedas do Iguaçu (106,4 mm), Altônia (102,4 mm), Mangueirinha (100,6 mm), Guarapuava (ELEJOR) (97,2 mm), Cascavel (97 mm), Nova Tebas (INMET) (94,2 mm), Francisco Beltrão (91,8 mm), Capanema (85,4 mm) e Candói (ELEJOR) (81,4 mm).

A intensidade da chuva foi diminuindo gradativamente, mas as regiões Norte e Noroeste ainda foram atingidas durante a madrugada de segunda-feira (13) por pancadas de chuva com raios. Os volumes de chuva até as 6h já ultrapassavam os 10 mm em Loanda, Cianorte, Mandaguari, Paranavaí e Umuarama.

Fortes rajadas de vento também foram registradas, principalmente nas regiões Oeste e Sudoeste. As maiores foram em Planalto (INMET) (88,2 km/h entre 0h e 1h), Dois Vizinhos (INMET) (68,8 km/h entre 0h e 1h), Santa Maria do Oeste (67,3km/h às 10h15), Clevelândia (INMET) (64,4 km/h entre 2h e 3h), Loanda (63 km/h às 12h15) e Cascavel (62,3 km/h às 8h30).

Nesta segunda-feira (13) a velocidade das rajadas diminuiu. A estação meteorológica do Simepar em Maringá foi a única que registrou rajada de vento acima de 50 km/h: foram 52,2 km/h às 2h30. Após a chuva, as temperaturas terão declínio.

“Gradativamente, com o afastamento do eixo da frente fria, uma massa de ar seco e frio adentra o Paraná pelo Sudoeste e até o final do dia ela terá atingido todas as regiões. Desse modo, ao final da noite, esperam-se mínimas invertidas, especialmente na metade sul do Estado, com os menores valores em municípios do Centro-Sul, em torno dos 10°C”, explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.

CHUVAS LOGO VOLTAM

Na terça-feira (14), o tempo volta a ficar estável. O amanhecer ainda será gelado, com temperaturas abaixo dos 10°C em toda a metade sul do Paraná, mas já no período da tarde as temperaturas se aproximam dos 25°C em todas as regiões, podendo chegar aos 30°C em municípios das faixas Oeste e Norte.

“A partir do anoitecer, o escoamento oceânico passa a adentrar o estado, aumentando a cobertura de nuvens baixas do Litoral até os Campos Gerais. Isso aumenta a possibilidade de garoa no Leste”, detalha Júlia.

No amanhecer de quarta-feira (15), por conta desta nebulosidade, as temperaturas entre a Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e Centro-Sul ficarão entre 8°C e 10 °C. A tarde, com predomínio de sol entre nuvens, nas faixas Oeste e Norte do Paraná as temperaturas máximas poderão superar os 30 °C em alguns municípios. Não são descartadas pancadas de chuva isoladas no Sudoeste e no Centro-Sul, e a cobertura de nuvens com chances de garoa ocasional entre o Litoral e a RMC volta a aumentar.

O tempo fica instável em todo o estado novamente a partir de quinta-feira (16). “A formação de um cavado entre os países vizinhos e o avanço de uma frente fria pelo oceano favorecerão a ocorrência de chuvas principalmente nas faixas oeste e sul, inclusive com possibilidade de temporais isolados”, afirma.

Já na sexta-feira (17) e sábado (18), essas instabilidades acontecerão de maneira mais abrangente pelo Estado, com maior potencial para a formação de tempestades. O Simepar trará boletins atualizados ao longo da semana e as ocorrências de tempestade serão informadas para a população através dos alertas emitidos pela Defesa Civil Estadual.

Agência Estadual de Notícias