Clássico de Nelson Rodrigues, ‘Dorotéia’ é atração do Fetacam nesta quinta-feira

O 22º Festival de Teatro de Campo Mourão (Fetacam) segue com sua programação e recebe, nesta quinta-feira (23), o espetáculo “Dorotéia”, do Grupo Fócu de Teatro, de Serra Azul (SP). A apresentação integra a Mostra Oficial e acontece a partir das 20h, no Teatro Municipal de Campo Mourão, com entrada gratuita e classificação indicativa de 14 anos.

Escrita por Nelson Rodrigues, a peça ganha nova vida em uma montagem ousada, de estética refinada e linguagem contemporânea. O grupo paulista revisita o texto explorando temas como desejo, culpa e moralidade, conduzindo o público a um mergulho nas contradições humanas. Com direção de Richard Oliveira, o elenco formado por Marcos Poellnitz, Carol Camillo, Bruna Almeida, Lucas Sambudio, Wigna Alves, Richard Oliveira e Gabriel Amaral, proporciona uma experiência intensa e provocadora, marcada pela expressividade física e pela força simbólica das interpretações.

Além das apresentações, o Fetacam consolida-se como um espaço de formação e troca de saberes. Também nesta quinta-feira, a programação inclui a Ação Formativa “Corpo Cênico e a Arte da Presentificação dos Grandes Encenadores”, ministrada pelo ator, autor e diretor Luiz Varini, de Umuarama (PR). A oficina ocorre das 14h às 17h, na Casa da Cultura, e propõe um mergulho nas ideias de grandes mestres do teatro mundial, como Stanislavski, Grotowski, Artaud, Brecht e Boal, estimulando a criação de personagens e a experimentação de cenas.

Realizado pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o Fetacam integra as comemorações dos 78 anos do município. Com uma trajetória que começou com as mostras Itinerante e Paralela, o evento chega à sua reta final reafirmando o papel da arte como instrumento de transformação, diálogo e construção de identidade coletiva. Mais do que um evento, o festival representa o vigor da cena cultural mourãoense, revelando talentos, fortalecendo a formação artística e aproximando a comunidade do teatro.

“O Fetacam tem sido uma grande celebração da arte em todas as suas formas. A cada dia, vemos o público abraçando o teatro com entusiasmo e sensibilidade. Ainda temos muita programação pela frente, e o convite é para que toda a população continue participando dessa festa cultural que tanto engrandece Campo Mourão”, destaca Roberto Cardoso, secretário municipal de Cultura.