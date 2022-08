Circuito Cultural Sesi com o espetáculo Circense Amateur nesta terça em CM

Neste ano Campo Mourão entrou para os municípios que receberão o projeto Circuito Cultural Sesi, maior projeto de difusão cultural do Sesi Paraná. O espetáculo “Amateur” será apresentado nesta terça-feira (30), a partir das 20 horas, no Teatro Municipal, em parceria com a Fundação Cultural. Na região Sudoeste foram apenas 6 cidades contempladas.

“Amateur” é um espetáculo dinâmico, que usa técnicas de palhaçaria, teatro físico, mímica corporal, malabares com lenços mágicos e bolas de pingue-pongue, manipulação de objetos (isolation) e uma participação constante de público, gerando um ambiente familiar, divertido, alegre e estimulante.

Os ingressos estarão disponíveis para retirada na portaria do teatro a partir de uma hora antes da realização. Para a entrada é solicitada uma contribuição voluntária (não obrigatória) de um quilo de alimento não perecível, que pode ser entregue no local. Mais informações pelo WhatsApp (43) 98807 0134.