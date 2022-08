Acidente envolvendo dois ônibus deixa vários feridos em Maringá

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus, na manhã desta segunda-feira (29), em Maringá. O acidente ocorreu na avenida Colombo, em frente ao Parque de Exposições da cidade.

O coletivo bateu forte na traseira de outro ônibus, causando ferimento nos passageiros. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para socorrer as vítimas e controlar o trânsito no local.

Segundo informações dos bombeiros, as vítimas que estavam nos ônibus sofreram ferimentos leves e moderados e foram encaminhadas para hospitais da cidade. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas. Os dois ônibus seriam da empresa Cidade Verde.

Com informações: Salsicha Maringá