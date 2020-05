Circo realiza espetáculo drive-in em Campo Mourão

Para quem está cansado de ficar em casa durante a pandemia de coronavírus, o circo Rhoney Espetacular vai oferecer uma boa opção de entretenimento neste sábado, com um espetáculo drive-in.

Os artistas estão estacionados há mais de 60 dias, ao lado da estação rodoviária de Campo Mourão, sem poder se apresentar ao público por conta da pandemia do coronavírus.

“Mas agora estaremos encantando o nosso público mais uma vez. Vem aí Rhoney Espetacular Drive in, a partir deste sábado”, divulga o Facebook do grupo circense.

As apresentações acontecerão em dois horários, às 17h e 19h, com uma hora e meia de duração. Os veículos deverão ocupar o estacionamento do circo e o ingresso custa R$ 30,00 por automóvel. As vagas são limitadas.

O espetáculo contará com apresentações de 15 artistas com show de mágica, o Gorila King Kong de 9 metros, Globo da Morte, palhaços, entre outros. No palco, as apresentações serão de maneira limitada, respeitando o distanciamento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 99847 6904.