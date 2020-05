Espaço Sou Arte realiza live no próximo dia 31

O Espaço Sou Arte, de Campo Mourão, realiza uma live através de suas redes sociais. Será no próximo dia 31 (domingo), a partir das 16 horas. O evento terá cerca de duas horas de duração, com transmissão pelo canal do youtube da companhia (https://www.youtube.com/ channel/ UCrPltwxUKj1YYYXIQLx4qkA)

A live foi anunciada esta semana pela Coordenadora Executiva do Espaço Sou Arte, Edilaine Maria de Castro. Além de apresentações circenses, a live também terá relatos de superação de jovens que fazem ou fizeram parte do grupo. Serão apresentados ainda alguns trabalhos desenvolvidos pela companhia, como os projetos sociais e diversos eventos realizados que até o início da pandemia de Covid-19 pelo grupo, que mantinha vasta programação de espetáculos em todo o Paraná e em estados vizinhos.

Com as restrições impostas pelo novo coronavírus, os espetáculos contratados foram cancelados e os artistas estão sem se apresentar há mais de dois meses, o que tem impactado na vida dos artistas que dependem exclusivamente do trabalho fomentado pelo Espaço Sou Arte para se sustentar e também as suas famílias. Para amenizar os problemas, diversas ações estão sendo desenvolvidas pela associação, que também tem recebido o apoio de pessoas da comunidade.

A live tem o objetivo de oferecer entretenimento a população e mostrar o trabalho da companhia, além de divulgar a ação entre amigos que já vem acontecendo desde abril através de uma rifa virtual disponível no site do Espaço Sou Arte www.souarte.com.br/ acaoentreamigos.

DIA DOS NAMORADOS

O Espaço Sou Arte idealizou um mini espetáculo, com a participação de seis artistas e duração aproximada de 20 minutos, produzido especialmente para o Dia dos Namorados.

Interessados em surpreender o namorado ou namorado podem obter mais informações pelo telefone (44) 3017-0613 ou pelo WhatsApp (44) 99831-6868. O mini espetáculo será apresentado em frente à casa ou outro local indicado pelo cliente, com sonorização, números de circo, dança e outras surpresas.

Ação semelhante foi desenvolvida pelo Espaço Sou Arte no Dia das Mães.