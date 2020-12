CM registrou a 63ª morte pela covid-19 no domingo

A covid-19 causou mais uma morte neste domingo, em Campo Mourão, a 63ª desde o início da pandemia. A vítima, homem que completaria 86 anos ontem.

Segundo as informações, ele esteve internado no HU em Maringá e no sábado (26) foi transferido para a Santa Casa de Campo Mourão, onde morreu na enfermaria do hospital.

Boletim divulgado ontem aponta mais onze casos de coronavírus em Campo Mourão, além de 15 recuperados. Já o número de pessoas com o vírus ativo caiu para 504.

A UTI segue com 100% de lotação na ala SUS, enquanto os leitos de convênios estão em 83%.

Também houve morte ontem pela doença em Roncador, a terceira desde o início da pandemia. A nível regional, o total de mortes chegou a 171.