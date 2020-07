Casal de servidores municipais doa 310 livros para a Biblioteca

A Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello recebeu 310 livros, a maioria de literatura, doados pelo casal de servidores Silvio e Eliane Vilczak. Os exemplares, todos em ótimo estado de conservação, já estão catalogados no acervo municipal e disponíveis para empréstimos.

Eliane, que trabalha na Biblioteca, disse que a decisão de doar o acervo de sua biblioteca particular, foi tomada no fim do ano passado. “Foi uma decisão difícil, porque comecei a montar minha biblioteca quando casei, em 1992. Mas ao separar algumas roupas para doar percebi que estava virando acumuladora”, justificou Eliane.

Apaixonada por leitura e apegada nos livros, ela disse que o “desapego” começou a surgir quando ganhou de presente do marido, Silvio, um leitor digital. “Comecei a baixar livros pela internet e como minha biblioteca começou a tomar muito espaço em casa, decidi doar meus livros, devidamente carimbados, para a nossa Bilbioteca Municipal”, relata, ao destacar o incentivo do marido para a ação.

Ela ressalta que oportunizar o acesso de outras pessoas à leitura também foi um incentivo. “Pela leitura você pode viajar sem sair de casa”, comenta, ao lembrar da importância dos leitores devolverem os livros emprestados da Bilblioteca.

BIBLIOTECA

A Biblioteca Municipal adotou as medidas de segurança necessárias para o trabalho nesse período de pandemia. Todos os livros devolvidos são guardados dentro de sacos plásticos e ficam isolados em quarentena por um período de 7 dias para, só então, serem recolocados nas estantes.

O atendimento ao público segue de modo restrito das 8 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. O atendimento é para empréstimos e devoluções de livros e não é permitido aos usuários a entrada para acesso às estantes, estudos, leituras e pesquisas no prédio.

Para ser atendido é obrigatório o uso de máscara e álcool 70% e aguardar na fila, do lado de fora do prédio, respeitando o distanciamento e evitando aglomerações. Também são deixados livros nos expositores do hall da biblioteca que podem ser vistos durante a semana através do vidro.