Bate papo com empreendedores na quarta-feira no Sebrae

O maior programa de aceleração de negócios inovadores da América Latina, o Inovativa Brasil, será apresentado a empreendedores na próxima quarta-feira (04), às 16 horas, no Sebrae de Campo Mourão. O evento, que é gratuito, é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sebrae e UTFPR. As inscrições podem ser feitas pelo telefone: (44) 3599-2600 ou pelo link: http://www.eventei.com/ details.html?event=500ad550- 5732-11ea-9ded-cf76fe6a4e73

Segundo o diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, o programa existe desde 2013 e foi criado pelo Ministério da Economia para se tornar uma ferramenta de aceleração, conexão, visibilidade e mentoria para startups em todo o território nacional. “É um programa sem qualquer custo, visando fortalecer e fomentar o ecossistema de inovação no Brasil”, explica.

Os empreendedores selecionados passam por treinamentos e mentorias com executivos e empresários de grandes empresas, além de possibilitar conexões com os investidores e acesso a mercados. “O Programa é referência para todos que atuam com inovação e negócios escaláveis no país”, explica Azuma.

O Inovativa Brasi Já treinou mais de 2000 startups e possui uma rede de mentores com mais de 1000 membros e 150 investidores entre fundos e grupos presentes no programa. Campo Mourão possui um grande histórico de empreendedores selecionados no programa. “Houve edições em que a cidade ficou entre as 3 do Estado com maior número de empresas selecionadas”, observa o diretor.

Segundo ele, pelo menos seis empresas já passaram por todo o ciclo, a maioria em estágio de crescimento em Campo Mourão. “Algumas delas, como a Ponce Equipamentos, do empreendedor Luis Danilo de Oliveira, mais que duplicaram seu faturamento desde que concluíram o programa”, revela Azuma.

SERVIÇO – O Sebrae fica na Rua Santa Cruz, 1085, centro – Campo Mourão