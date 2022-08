Associação das Acácias, de Peabiru, na Casa das Fraldas

Na noite desta segunda-feira (1/8), integrantes da Associação de Acácias de Peabiru prestaram serviço voluntário na Casa das Fraldas São José, ligada a Fundação Marta Kaiser. Ao longo de duas horas – das 19 às 21 horas -, o grupo produziu em torno de 600 fraldas descartáveis.

A ação de responsabilidade social e solidariedade mobilizou em torno de 25 pessoas, entre integrantes da Associação de Acácias, além de familiares e amigos. Parte do grupo trabalhou nas mesas de corte das fraldas, enquanto os demais participantes executavam os serviços de adesivagem, dobra e embalagem.

As fraldas produzidas foram levadas para Peabiru, onde serão repassadas a idosos e deficientes carentes.

ASSOCIAÇÃO DE ACÁCIAS

A Associação de Acácias reúne esposas de maçons e atua na defesa dos deveres básicos condizentes com o amor à família, à fidelidade e devotamento à Pátria, à obediência à lei e à dedicação à comunidade. Existem muitas ordens femininas associadas com a Maçonaria regular, como a Ordem Internacional das Filhas de Jó, a Ordem das mulheres maçons, a Ordem da Estrela do Oriente, a Ordem de Amaranth, a Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas.