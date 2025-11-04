Campo Mourão realiza a 4ª Festa Literária com programação até domingo

Campo Mourão está em clima de literatura e aprendizado, começou nesta terça-feira (4) a 4ª Festa Literária da cidade. O evento, realizado na Estação da Luz Dom Elizeu Simões Mendes, segue até domingo (9) com uma programação repleta de cultura, conhecimento e diversão para todas as idades.

Promovida pela Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello, da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), a festa oferece uma ampla variedade de atividades gratuitas como palestras, oficinas, contações de histórias, bate-papos literários, apresentações musicais, concurso de cosplay e lançamentos de livros.

Já nesta terça-feira (4), o evento recebeu alunos de diversas escolas do município, que participaram de momentos de leitura, apresentações e atividades culturais, aproximando as crianças e adolescentes do universo literário. A participação das escolas é um dos destaques da programação, reforçando o papel da educação e da literatura na formação de novos leitores.

O Secretário Municipal de Cultura, Roberto Cardoso, ressaltou que a Festa Literária já se consolidou como um dos maiores eventos culturais do município, valorizando a leitura e a produção literária mourãoense. “A 4ª Festa Literária é um grande encontro com a leitura, a imaginação e o conhecimento. Estamos muito felizes em receber alunos de várias escolas do município, porque acreditamos que a literatura é um instrumento de transformação. É uma oportunidade de fortalecer o hábito da leitura e celebrar a cultura da nossa cidade. Toda a população está convidada a participar”, destacou o secretário.

Durante todos os dias, das 9h às 21h, o público pode visitar estandes de livrarias com livros a preços acessíveis e participar das atividades culturais. No domingo (9), haverá o lançamento dos livros selecionados pelo edital de Obras Literárias e uma tarde recreativa com brinquedos infláveis para as crianças. A programação completa da 4ª Festa Literária de Campo Mourão está disponível no perfil da Secult no Instagram: @secultcampomourao