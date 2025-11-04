Prefeitura realiza força-tarefa em Piquirivaí para atender famílias afetadas pelas fortes chuvas

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, mobilizou uma força-tarefa emergencial no Distrito de Piquirivaí para atender as famílias atingidas pelas fortes chuvas e ventos registrados nos últimos dias. A ação contou com o apoio de diversas secretarias municipais e da Defesa Civil, com o objetivo de garantir o suporte imediato às famílias que tiveram casas danificadas e bens perdidos.

De acordo com o levantamento inicial, mais de 16 residências foram afetadas na localidade, com registros de destelhamentos, alagamentos e perdas materiais. As equipes da Assistência Social estão realizando visitas às residências, entregando lonas, avaliando a necessidade de telhas e reparos, e verificando danos estruturais e materiais para direcionar doações e auxílio às famílias mais atingidas.

A secretária de Assistência Social, Marcia Calderan de Moraes, acompanhou pessoalmente os atendimentos e destacou o espírito de solidariedade que tem mobilizado a comunidade.

“Estamos acompanhando de perto a situação das famílias afetadas. Vimos casas totalmente destelhadas, pessoas que perderam móveis e pertences. A Prefeitura está oferecendo todo o suporte necessário, mas também pedimos a colaboração da população — toda doação é bem-vinda: móveis, roupas, alimentos. É um momento de união e solidariedade para ajudar quem mais precisa”, afirmou Marcia.

O servidor Diego Comiran, da Secretaria de Assistência Social, reforçou a atuação das equipes no atendimento emergencial.

“Montamos uma força-tarefa para visitar todas as casas afetadas, liberar lonas e levantar a necessidade de materiais como telhas e móveis. As famílias que tiveram maiores prejuízos serão priorizadas nas doações e no suporte assistencial”, explicou.

Moradores da comunidade reconheceram o apoio do poder público e agradeceram pela presença das equipes no Distrito.

“O trabalho que estão fazendo é bonito e honesto. A gente fica muito agradecido com a ajuda que veio logo depois do temporal. Para nós, isso é tudo”, relatou João Rocha dos Santos, morador da Rua Raposo Tavares.

“É importante poder contar com o poder público num momento como esse. O atendimento está sendo muito bom”, completou Alex Rocha dos Santos, também morador de Piquirivaí.

As doações estão sendo recebidas no Corpo de Bombeiros de Campo Mourão e serão destinadas prioritariamente às famílias mais afetadas.

A Prefeitura de Campo Mourão segue acompanhando a situação e reforça o compromisso de oferecer apoio, acolhimento e solidariedade às famílias atingidas.