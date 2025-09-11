Motorista avança preferencial e causa acidente com motocicleta em CM

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (11), no cruzamento da avenida João Bento com a rua São José, em Campo Mourão. Segundo informações, a colisão envolveu uma motocicleta e um veículo HB20.

O motociclista, um jovem de 19 anos, seguia pela avenida João Bento, sentido centro, quando foi surpreendido pelo automóvel que descia pela rua São José, sentido jardim Gutierrez. A motorista, de aproximadamente 45 a 50 anos, não teria respeitado a via preferencial e avançado no cruzamento, sendo atingida pela motocicleta.

De acordo com testemunhas, ao perceber a iminente colisão, o jovem chegou a pular da moto para tentar evitar maiores ferimentos, mas acabou sofrendo lesões na mão e escoriações pelo corpo. Ele recebeu atendimento das equipes do SAMU e foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

Agentes do Diretran, que passavam pelo local, auxiliaram na sinalização do trânsito até a chegada da Polícia Militar. Durante a ocorrência, foi constatado que o motociclista não possuía habilitação. O pai do jovem foi chamado e acompanhou os procedimentos adotados pelas autoridades.

A motorista do carro e o responsável pelo rapaz foram orientados pela PM quanto às medidas legais cabíveis.