Workshop encerrou ciclo de capacitações do Senac/Cmeg

Com a realização do workshop “Redes Sociais – Técnicas de Vendas”, nesta semana, foi encerrado o ciclo de capacitações/2022 promovido, em conjunto, pela Câmara de Mulher Empresária e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) e o Senac local. A ação teve o apoio do Sistema Fecomércio Sesc Senac e do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindicam).

Em junho, o ciclo de capacitação voltado a empresários, gestores e funcionários do comércio foi aberto com a palestra “Vendas de Alto Impacto”. A programação prosseguiu em julho com a palestra “Vendas pelo Instagram”. Em agosto aconteceu o workshop “Live Shopping – Como Vende Mais”.

Luciano Ramos foi o instrutor do workshop “Redes Sociais – Técnicas de Vendas”, que marcou o encerramento do ciclo de capacitações deste ano. O evento reuniu bom número de participantes e a Cmeg/Campo Mourão foi representada pela vice-presidente, Cláudia Oliveira, juntamente com as diretoras Lucilene de Araújo, Sônia Regina Affonso, Margarete Grassi e Cleire Arcaim. Já o Senac local foi representado pelo gerente da unidade, Reginaldo Coelho.

Os quatro eventos de capacitação realizados ao longo do ano foram avaliados positivamente pelos participantes, bem como os conteúdos disponibilizados. Para os participantes, os workshops e palestras foram totalmente gratuitos. Os treinamentos foram custeados pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac, com parte do INSS recolhido mensalmente ao governo pelos empresários.