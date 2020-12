C. Mourão Cidade Natal: Mostra Cultural começa dia 26

Neste ano, a tradicional Mostra Cultural realizada dentro do projeto “Campo Mourão Cidade Natal” vai acontecer entre os dias 26 e 30 de dezembro. Devido à pandemia do novo coronavírus e em atendimento as restrições determinadas pelos órgãos de saúde, todas as apresentações serão realizadas online, sempre a partir das 20 horas.

A programação será divulgada na próxima semana pela Associação Sou Arte – executora do projeto Campo Mourão Cidade Natal 2020. Serão cinco dias seguidos de apresentações variadas que o público poderá acompanhar pelo canal do Youtube do Espaço Sou Arte.

A exemplo dos anos anteriores, a Mostra Cultura tem por meta ser um espaço para a divulgação e valorização de artistas e grupos locais e regionais. Tradicionalmente, a programação inclui apresentações de orquestras, corais, grupos folclóricos, bandas, circo, teatro e de dança, etc.

CIDADE NATAL

Desenvolvido desde 2017, o Projeto Campo Mourão Cidade Natal é executado com recursos que a Associação Sou Arte (ASA) capta junto às empresas, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura).

O projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020” conta com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. Tem ainda o apoio da Prefeitura de Campo Mourão, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).

CREDENCIAMENTO

O Chamamento de credenciamento para seleção de propostas de espetáculos para a Mostra Cultural online termina nesta sexta-feira (18/12) e os interessados encontram o edital completo e o link de inscrição no site da Associação Sou Arte (www.asasouarte.com), que é a executora do projeto.

As inscrições estão abertas para propostas de espetáculos de Artes Cênicas (Circo, Teatro, Dança e Contações de História), Manifestações Artísticas Populares (Grupos Folclóricos, Hip Hop, Capoeira e Folia de Reis) e de Músicas (Orquestras, Corais e Grupos). A duração das apresentações varia de acordo com a categoria do espetáculo (variando de 15 a 30 minutos). Todas as apresentações serão em formato de lives, com transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube da Associação Sou Arte.

As atrações da Mostra Cultural vão se apresentar ao vivo das 20 às 22 horas, em estúdio fornecido pela Associação Sou Arte. No primeiro dia será realizada a Mostra de Corais e a Noite da Música Instrumental – Orquestras (Sinfônicas, Filarmônicas e de Câmara) e Bandas Marciais. O segundo dia foi reservado para a Mostra de Circo, Teatro e Contação de Histórias. Já no terceiro dia será realizada a Mostra de Coreografias de Dança. No quarto dia acontecerá a mostra de manifestações artísticas populares: Grupos Folclóricos, Hip Hop, Folia de Reis e Capoeira. O quinto e último dia foi reservado para apresentações musicais: solo, bandas e duplas.

No total serão 28 apresentações e a temática da edição 2020 da Mostra Cultural online é livre. Os participantes poderão apresentar trabalhos que já estão produzidos e a temática natalina não se constitui como condição para participação, mas como um incentivo para a articulação entre as propostas e direcionamento dos trabalhos inscritos como critério de desempate, caso necessite.

Para mais esclarecimentos, os interessados devem entrar em contato com Associação Sou Arte de Campo Mourão pelo telefone (44) 3017-0613, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Ou pelo endereço eletrônico [email protected].