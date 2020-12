Homem tira tornozeleira eletrônica, furta residência e acaba preso

A Polícia Militar prende um homem de 45 anos, por volta da zero hora desta sexta-feira, com produtos furtados de uma residência, na rua Santa Cruz. A prisão ocorreu na rua João Gustavo Quennehen. Os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro quando avistaram o suspeito carregando duas mochilas e um pé de cabra, ferramenta geralmente utilizada em arrombamentos.

Nas bolsas estavam uma furadeira, uma lixadeira, extensão, produtos de higiene pessoal, perfumes e alguns alimentos. Ao ser questionado sobre os materiais, o homem negou qualquer envolvimento em furto, porém entrou em contradição algumas vezes.

Um envelope que estava na mochila e que continha o nome de uma pessoa possibilitou aos policiais a localização da vítima do furto, que até aquele momento não tinha conhecimento do fato. Os policiais se deslocaram até o endereço que constava no envelope (rua Santa Cruz) e verificaram que o portão estava aberto e uma das janelas arrombada.

A vítima reconheceu os objetos furtados do local. O acusado do furto foi preso e autuado em flagrante na delegacia de Polícia Civil. No momento da abordagem o suspeito passou o nome do irmão, sendo que a sua verdadeira identidade foi apenas confirmada na delegacia. Ele informou que utilizou o nome do irmão, pois estaria em regime de monitoramento eletrônico e que havia retirado a tornozeleira por conta própria.