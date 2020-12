Campo Mourão Cidade Natal divulga programação da Mostra Cultural

A Associação Sou Arte (ASA), idealizadora e executora do projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020”, divulgou a programação da Mostra Cultural, que começa neste sábado (dia 26) e vai se estender até o próximo dia 30. Todos os espetáculos serão online, com transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube da companhia, sempre a partir das 20 horas.

Neste sábado, a programação inclui apresentações de Marcelo Zarske Quarteto (com a apresentação “Redenção”), da Orquestra Viola no Campo e da Orquestra Antífona (com o espetáculo “Natal In Concert”). Para domingo (27/12) são quatro atrações: Cia Malunga (Trio Seja Mais em: Varieté “Seje Menas”), Vinícius Romano (Memórias em Cordel), Grupo Experimentos (Bruxinha Sabina Conta – Um Feitiço de Natal) e Circo Rhoney Espetacular (espetáculo de mágica e contorção).

A programação da Mostra Cultural, que faz parte do projeto “Campo Mourão Cidade Natal”, prossegue na próxima segunda-feira (dia 28) com três atrações: Vesná (Polka), CLAM – Cia Laboratório do Movimento (Um Pouco de Nós) e Grand Class Estúdio de Dança (Fragmento do espetáculo “Por Todas as Estrelas”).

Mais três atrações estão programadas para o dia 29: a Banda Inputma (Dramatic Blues), o Grupo Por do Sol (Sirimbó) e Poeta Loko (De Volta ao Jogo). O encerramento da Mostra Cultural Online 2020 será no dia 30, com cinco atrações: Cristina Prevedel e Família (Cantando em Família), H.A.T.E.D. (H.A.T.E.D. Live), Sapatos Elétricos (Especial Sapatos Elétricos de Natal), Banda Rádio Rock CM (Especial Natal com Beatles) e Acordes e Encontros (O Alegre Choro do Paraná).

O projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020” conta neste ano com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. Tem ainda o apoio da prefeitura de Campo Mourão, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).

A Mostra Cultural, além de propiciar espetáculos gratuitos variados a população em geral, também contribui para a maior divulgação de artistas e grupos de Campo Mourão e região. Nas edições anteriores do projeto “Campo Mourão Cidade Natal”, que é realizado através de recursos captados junto a empresas (através da Lei Federal de Incentivo a Cultura/Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura), a Mostra Cultural foi realizada em palco especialmente montado na praça São José.