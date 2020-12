Cortejo Natalino Sobre Rodas passou por mais de 20 bairros

Uma das principais novidades na programação do projeto Campo Mourão Cidade Natal 2020 foram os Cortejos Natalinos Sobre Rodas. A inovação, idealizada diante da impossibilidade da realização do tradicional cortejo na avenida Irmãos Pereira, devido a pandemia de Covid-19, promoveu a descentralização da programação a fim de atender mais bairros e inclusive Piquirivaí, a sede do único distrito de Campo Mourão.

Nos anos anteriores, o projeto promoveu a apresentação de espetáculos natalinos nas praças dos Jardins Lar Paraná e Tropical, que polarizam as Asas Oeste e Asa Leste de Campo Mourão. Neste ano, com a introdução de três cortejos natalinos sobre rodas na programação, os moradores de mais de 20 bairros da cidade puderam assistir à passagem da carreata em frente às suas casas, sem se expor a aglomerações de pessoas.

Bairros que nunca antes tiveram atrações natalinas foram contemplados neste ano pelo projeto, idealizado e executado pela Associação Sou Arte (ASA), através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura).

O terceiro e último cortejo natalinos sobre rodas foi realizado na noite desta quarta-feira (23/12) e o itinerário inclui alguns bairros localizados na região do Jardim Lar Paraná (uma das áreas mais densamente habitada da cidade) e várias ruas e avenidas da área central de Campo Mourão.

Muitas famílias aguardavam a passagem do cortejo, que foi muito aplaudido e elogiados pelos moradores. Uma atração que agradou todas as faixas etárias, mas que chamou a atenção sobretudo das crianças nesta época de tantas restrições.

Cortejo

Todos os cortejos foram abertos por um veículo com o Presépio Vivo, Estrela Guia e um anjo. Um trio elétrico com DJ, duendes, bonecos de neve foi a segunda atração. As carreatas contaram ainda com um trenzinho levando personagens infantis, uma carreta com vários cenários e personagens natalinos (quebra nozes, bonecos de neve, árvore de natal, ursos de pelúcia, Mamãe Noel etc.), caminhão da natureza com um planeta Terra e vários personagens representando a fauna e a flora e cuidados com a natureza. Um ônibus aberto – levando o Papai Noel e duendes – encerrou os cortejos.

A descentralização da programação sempre foi uma das preocupações que nortearam o projeto Campo Mourão Cidade Natal, que é executado desde 2017. Estas são as empresas que apoiam o projeto através da Lei Federal de Incentivo à Cultura: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. Tem ainda o apoio da prefeitura de Campo Mourão, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).