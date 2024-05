Campo Mourão abre 15ª Festival de Circo na segunda-feira

De 6 a 18 de maio Campo Mourão realiza a 15ª edição do tradicional Festival de Circo, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura. Com uma programação repleta de espetáculos e ações formativas, o festival promete encantar todos os públicos com sua variedade de apresentações. Todas as atividades são gratuitas, proporcionando acesso democrático à arte e à cultura circense.

A primeira semana do festival será de Mostra Itinerante, levando a magia do circo diretamente para quatro escolas municipais. O espetáculo “Clownfusão, os Internacionalmente Desconhecidos”, da Cia Raros Circo (SP), irá entreter e inspirar alunos e educadores das escolas Professor Domingos José de Souza; Cidade Nova, Monteiro Lobato e Gurilândia.

A partir do dia 14 de maio, a Lona Cultural (anexo a Casa da Cultura) será o palco para os espetáculos da Mostra Oficial do festival, com apresentações das companhias de circo do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e até da Argentina.

MOSTRA OFICIAL

Dia 14: “FESTA NA ROÇA” – Coletivo Piracema (SP)

Dia 15: “YOYO – SUBIR Y HAJAR HASTA ENCOTRARSE” – Sebastian Godoy (Argentina)

Dia 16: VARIETÉ/NOITE DE VARIEDADES – Dell Art Produções (PR) e Artistas Locais e Regionais

Dia 17: “CARRILHÃO” – Coletivo Nopok (Rio de Janeiro – RJ)

Dia 18: “ATRAVÉS DO AVESSO” – Lona Azul Produções (SC)

AÇÕES FORMATIVAS

Dia 11: TECIDO ACROBÁTICO (Iniciantes) com Simone Santos (PR) – Local: Monê Escola de Circo e Artes

Dia 14: O CIRCO DE SUAS POSSIBILIDADES com Coletivo Piracema (SP) – Local: Casa da Cultura

Dia 16: FERRAMENTAS PARA O CIRCO DE RUA com Coletivo Nopok (RJ) – Local: Casa da Cultura

Dia 17: PALHAÇO E MOVIMENTO com Sebastian Godoy (Argentina) – Local: Casa da Cultura