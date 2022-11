Câmara da Mulher doará ao Museu quadro da 1ª mãe de Campo Mourão

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (CMEG), vai repassar para a Fundação Cultural de Campo Mourão, uma reprodução do quadro de Adelaide Mendes Pereira, a primeira mãe do município. A entrega da tela será no dia 22 de novembro, às 8h30, no Museu Municipal.

A ação faz parte do Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado mundialmente. A Câmara local é presidida pela empresária do ramo de seguros, Ester de Abreu Piacentini. A tela vai compor o acervo do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, que brevemente terá uma sala temática em homenagem a mulher e aos negros.

“Decidimos doar essa tela em homenagem a todas mulheres de Campo Mourão, representadas por Adelaide Mendes Pereira, que com seu trabalho, suor e dedicação, construíram a Campo Mourão do presente”, explica Ester.

Adelaide Mendes Pereira chegou em companhia do seu esposo, Miguel Luiz Pereira, em Campo Mourão no ano de 1903. Em 1905, nasceu a primeira criança, batizada com o nome de José. Entre seus filhos, destaca-se Deolindo Mendes Pereira, patrono do Museu. A tela original foi emprestada para reprodução pela empresária Evaldina Pereira Romanhuck, neta de Miguel Luiz e Adelaide Mendes Pereira.