UTFPR-CM inicia Campanha Natal Solidário

Os Centros Acadêmicos/Diretório Acadêmico de vários cursos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de Campo Mourão em conjunto com o Grupo de Oração Universitário (GOU), Bateria Infernal e Wasdevils (Atlética de Esportes Eletrônicos), estão realizando a Campanha Natal Solidário.

A campanha consiste na coleta de alimentos para doação. Esses alimentos serão destinadas à realização do evento solidário na Escola Municipal Nicon Kopko, localizado do Jardim Modelo, que acontecerá no dia 10 de dezembro.

As doações podem ser feitas até o dia 9 de dezembro nos seguintes pontos de coleta: UTFPR campus Campo Mourão; Lanchonete Raffa’s 1: Av. Francisco Albuquerque ao lado dos Correios; Lanchonete Raffa’s 2: Av. Manoel Mendes de Camargo, 610; Lanchonete Raffa’s 3: Av. Goioerê, 1189.

Também é possível fazer a doação em dinheiro, nas caixinhas deixadas nos Raffa’s 2 e 3. Ou ainda é possível doar por Pix, na chave (44) 99969 7570 (número de telefone). Esse número é de um membro da comissão organizadora da campanha.

Mais informações podem entrar em contato com a Tatiana pelo telefone (44) 99969 7570.