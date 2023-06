Quarto mês seguido com saldo positivo de empregos em C. Mourão

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), divulgaram nesta sexta-feira (30), o boletim mensal do mercado de trabalho em Campo Mourão.

Os dados publicados, são os disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – NOVO CAGED, tendo como referência o mês de maiode 2023.Neste mês foram registradas 1.177 admissões e 1.105 desligamentos, gerando um saldo positivo de 72 novos postos de trabalho.

Com este resultado, Campo Mourão foi destaque na geração de empregos em nível estadual, ficando em 36° lugar entre os municípios do Paraná e, em 3º lugar no estado, entre os municípios de até 100 mil habitantesque mais geraram empregos Paraná.

Fonte: NOVO CAGED (2023)

Em uma análise de saldo acumulado de empregos, compreendido entre janeiro a maio de 2023, Campo Mourão apresenta um saldo positivo de 640 empregos formais, ocupando a 21º colocação geral no estado e, também, a 3º colocação entre os municípios de até 100 mil habitantes, conforme gráfico abaixo.

Fonte: NOVO CAGED (2023)

Vale ressaltar ainda que, em maio, a geração de empregos foi impulsionada pelos setores de serviços (80novos postos de trabalho), construção civil (20) e comércio (16). Enquanto dados negativos, neste período aparecem nos setores de indústria (-34 postos de trabalho) e agropecuária (-10 postos de trabalho).

Fonte: NOVO CAGED (2023)

Por fim, as atividades que mais geraram empregos foram: Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (26 novos empregos gerados), Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas não Especificadas Anteriormente (14), Geração de energia elétrica (10), Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos (9), Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores (9) e Construção de Edifícios (9).

Este relatório de empregabilidade é desenvolvido mensalmente pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM em parceriacom Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC.

A equipe é composta pela Secretária Executiva do CODECAM, a Economista Dra. Jackelline Favro, pelo Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso e pelo Estagiário da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Augusto Barco Caldeira.