Bandas Overson e Sapatos Elétricos, nesta quarta, na Mostra Cultural

O público será brindado com mais dois shows musicais gratuitos na noite desta quarta-feira (21/12) na Mostra Cultural que acontece ao longo da semana na praça da Catedral de São José, no centro de Campo Mourão. Iniciada na segunda-feira, a mostra prossegue até a sexta-feira, com espetáculos de dança e música, de estilos variados.

Nesta quarta-feira, a abertura será com a Banda Sapatos Elétricos, que vai se apresentar das 20 às 21h. Formada pelos músicos Adriano Lima (ex Mopho e Barba de Gato), Danilo Pusch (ex Creedence Live Brasil) e Caio Marques (ex Led Zeppelin Cover), a banda Sapatos Elétricos proporciona ao público uma jornada pelo blues/rock internacional da década de 70 e também pela época de ouro do rock nacional (anos 80).

O grupo surgiu no início dos anos 2.000 com a união de amigos músicos da cidade. Pela banda já passaram Fernando Duran, Evandro Legnani e Fabio Rosa. O repertório das apresentações em bares e eventos particulares em Campo Mourão e região inclui obras consagradas dos Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Eric Clapton, além de vasto repertório nacional (com hits de Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Celso Blues Boy, entre outros).

“Sapatos Elétricos” trabalha também com shows “Tributo”, homenageando grandes bandas, como Pink Floydi, Creedence Clearwater Revival e Beatles, além de realizar eventos dedicados exclusivamente ao blues. Danilo Pusch é o idealizador e curador do Festival Cristófoli de Música e do evento Parabéns Lennon – Um Tributo à Paz. Já foi contemplado em editais culturais da Lei Aldir Blanc; Cultura nas Redes (Profice), Mostre sua Arte e Um Toque de Música (Fundação Cultural de Campo Mourão).

SEGUNDO SHOW

A partir das 21 horas apresenta-se a banda Oversong. Criado em 2018, em Campo Mourão, o grupo dedica-se ao Indie Rock, que mistura música brasileira, rock alternativo e outros gêneros musicais. É formada por João Marcelo Prevedel (voz e guitarra), Luiz Fernando Henrique (baixo e voz) e João Victor Farias (bateria e voz).

Em cinco anos de existência, a banda produziu os EPs “II II II” (2020), “Quem é Alcino?” (2021), “Varanda Session” (2021) e o single “Rosas” (2022), disponíveis nas plataformas de música. As letras abordam temas do cotidiano, as relações e os vários sentimentos humanos.

A banda já se apresentou nas principais casas de Campo Mourão, da região e em outros centros: Entorna Madalena, RockaGrill e Boteco Dona Chica (Campo Mourão), MPB Bar e Porão Bar (Maringá), Hooligans (Cascavel) e Old Rock Bar (Umuarama), entre outros. Também apresentou-se no programa “Domingo no Lago”, da Fundação Cultural de Campo Mourão.

PROJETO

A Mostra Cultural faz parte do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2020”, executado pela Associação Sou Arte, através da Lei de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura). A ação tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Colacril, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Integrado e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).