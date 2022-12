Obras da pista de atletismo incluem troca de grama e nivelamento do campo de futebol

As obras em andamento para construção da nova pista de atletismo no Estádio Municipal Roberto Brzezinski, incluem o nivelamento do terreno do campo de futebol. Para isso, foi necessário a retirada da grama, que será substituída.

“Alguns estão estranhando, mas com a necessidade do nivelamento e aterramento para construção da pista, a grama foi retirada e quando a pista ficar pronta será plantada novamente. O campo de futebol não vai acabar para construção da pista”, esclarece o presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Lima.

O contrato para construção da pista é de R$ 2,3 milhões, por convênio com o governo do Estado por meio da Paraná Esporte. “Além de garantir melhores condições de treinamento aos nossos atletas, a nova pista vai despertar interesse de patrocinadores e certamente surgir mais atletas na modalidade. Será uma nova era para o nosso município”, comentou o treinador Paulo Cesar da Costa.

Além do atletismo e do futebol, as demais praças esportivas para prática de outros esportes que ainda não receberam melhorias estão em fase de projetos para revitalização. Em andamento estão as obras de reformas no entorno do Ginásio da Vila Urupês, três quadras esportivas no Centro Social Urbano e construção de pista de bolão no Jardim Aparecida, em frente ao Estádio dos Amadores, também em obras.