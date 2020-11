Ladrão leva botijão de gás e mala com roupas de residência

A moradora de uma residência na rua Vera Cruz, no jardim Paio XII teve sua casa arrombada ontem, enquanto estava trabalhando. O bandido arrombou uma janela, entrou no imóvel e furtou um botijão de gás e uma mala com roupas.

A vítima só percebeu a ação, por volta das 19h30, quando retornou do trabalho. Ela acionou a Polícia Militar, mas até o momento o ladrão não foi localizado.