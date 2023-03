Saúde terá ações no Dia Mundial de Combate à Tuberculose

Panfletagem em semáforos, no comércio da cidade e busca ativa de sintomáticos respiratórios no presídio de Campo Mourão são as ações que a Secretaria Municipal de Saúde programou para marcar o Dia Mundial de Combate a Turberculose (24 de março).

No próxima sexta-feira as equipes estarão pela manhã e à tarde nos semáforos da Havan (Perimetral Tancredo Neves) e Caic (Avenida Armelindo Trombini), além do comércio central e presídio.

As ações no Dia Mundial visam divulgar a doença e conscientizar a população sobre a necessidade de uma vigilância constante para preveni-la e diagnosticá-la o mais rápido possível. Causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como Bacilo de Koch, a Tuberculose é uma doença infecciosa, transmissível pelo ar, que compromete principalmente os pulmões.

Pelos elevados índices de mortalidade e morbidade, é considerada como um grave problema de saúde pública. As bactérias estão contidas em pequenas gotículas transportadas pelo ar, expelidas quando o doente tosse ou espirra. O contágio se dá quando um indivíduo não infectado inala essas gotículas.