Ator Jackson Antunes abrilhantou Concurso Pinóquio em C. Mourão

O ator e cantor Jackson Antunes foi o convidado especial do 28° Concurso Pinóquio de Causos e Mentiras, realizado no sábado (1º), em Campo Mourão. O tradicional evento, realizado pela Fundação Cultural para marcar o Dia da Mentira, lotou o Teatro Municipal. A participação do ator teve o apoio do Sesc-Paraná. Acompanhando ao violão pelo irmão, Antunes cantou várias músicas do cancioneiro popular.

O concurso premiou oito participantes nas categorias Maior Mentira Audlto, Melhor Causo e Maior Mentira Infantil. O 1º lugar na Categoria Maior Mentira Adulto foi para Saulo Aparecido de Souza. A vencedora do Melhor Causo foi Vanuza Eloiza da Silva e a maior mentira infantil Anthony Gabriel Zanrdi.

O evento foi transmitido ao vivo pela página da Fundação Cultural no Facebook. Os ganhadores dividiram R$ 8,1 mil em dinheiro e também receberam troféus. O concurso, que visa incentivar e valorizar a arte da expressão tradicional e folclórica das rodas de causos, completou 30 anos.

O apresentador foi “Jaminto”, interpretado por Walter Peteleco. O Concurso Pinóquio marcou a abertura oficial da programação 2023 do Teatro Municipal, que passa por reforma.

Os vencedores

Maior Mentira Adulto

1) Saulo Aparecido de Souza – “As Peleias do Fundo da Grota”

2) Arlete Delesporte Nascimento – “Surpresa para o jantar”

3) Diego Vieira Cardozo – “Chicão, a Sogra e o Milhão”

.

Melhor Causo

1) Vanuza Eloiza da Silva – “Mitos, contos, lendas e Brigadeiros”

2) Maria Umbelina Ferreira Geraldo – “O bode”

3) Francisco Pinheiro da Silva – “A viagem da Vida”

.

Maior Mentira Infantil

1) Anthony Gabriel Zanrdi – “As histórias do vô Robertão”

2) Alicia Francisca da Costa – “O dia que eu quase parei de fumar”