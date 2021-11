Casal usa moto furtada durante o dia para arrombar loja à noite, em CM

Os furtos a estabelecimentos comerciais não param em Campo Mourão. Nem mesmo câmeras de vigilância intimidam. Na madrugada desta quarta-feira, um rapaz acompanhado de uma moça chegaram em um loja de conveniência usando uma moto que havia sido furtada durante o dia de ontem.

O rapaz quebrou a porta de blindex e furtou dinheiro e alguns produtos do local. O estabelecimento fica localizado na avenida Guilherme de Paula Xavier.

Após o furto, os dois saíram tranquilamente com a moto. Com base nas imagens registradas, inclusive do rosto do casal, a polícia tenta localizá-lo para recuperar também a moto furtada.