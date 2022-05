Acervo de Artes Visuais terá espaço próprio na Estação da Luz

Pela primeira vez na história, o Acervo de Artes Visuais da Fundação Cultural de Campo Mourão terá um espaço próprio, com diversas obras de artistas mourãoenses, regionais e nacionais. A cerimônia de abertura da Sala de Exposição Permanente será na próxima sexta-feira, dia 3 de junho, na Estação da Luz, às 19 horas.

Durante a solenidade o prefeito Tauillo Tezelli também irá assinar a portaria que cria a Comissão de Revisão da Lei de Incentivo à Cultura. A sala do acervo conta com mais de 300 obras, que até então ficavam guardadas e estarão disponível para visitas diárias no horário de funcionamento do prédio, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas, de segunda a sexta. Também haverá visitas guiadas com agendamento antecipado pelo telefone 3523-9439.

“Campo Mourão ganha uma sala para expor uma das maiores riquezas que as Artes Visuais de nossa cidade tem: o seu acervo. Além disso, nossa lei foi uma das primeiras do Brasil e com esse espírito de inovar que queremos modernizá-la e torná-la mais acessível aos artistas e produtores culturais de nossa cidade”, disse o presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso.