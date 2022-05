Homem é detido por agredir a esposa e queimar colchão

Um homem foi preso no início da madrugada de hoje em uma residência, na rua Eucalipto, depois de agredir a esposa. A equipe policial esteve no local após solicitação de pessoas que ouviram as agressões.

No local, e em contato com a vítima, ela relatou que o seu marido havia lhe agredido e ateado fogo em um colchão. A mulher contou que já havia sido agredida durante o dia.

Ela disse ainda que o companheiro havia saído e ao retornar, à noite, estava embriagado e mais agressivo. Segundo ela, as agressões físicas foram com puxões de cabelo e empurrões. O acusado foi preso no local e encaminhado à delegacia.