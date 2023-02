Academia Mourãoense de Letras vai eleger novo ocupante de cadeira

A Academia Mourãoense de Letras abriu o processo seletivo para a escolha de um novo acadêmico, que substituirá o professor Igor Fábio Steinmacher. O eleito preencherá o total de 40 cadeiras previstas no estatuto da entidade.

Segundo Jair Elias, presidente da AML, “o edital abre uma cadeira para que os interessados em ingressar na entidade possam apresentar suas candidaturas, mediante requerimento de inscrição de sua candidatura, devidamente justificada com os motivos da pretensão, a ser entregue, assim como os outros documentos, via e-mail oficial da entidade ([email protected]).” O encerramento das candidaturas se dará às 12h do dia 16 de março.

Poderão concorrer às vagas, escritores que residam por mais de dois anos em Campo Mourão, Peabiru, Araruna, Farol, Mamborê, Corumbataí do Sul, Luiziana e Barbosa Ferraz, que sejam autores de obras literárias, jornalísticas ou científicas, de reconhecido valor, publicadas, física ou virtualmente, em forma de livros, reportagens, matérias jornalísticas, artigos científicos, teses, dissertações, trabalhos de pesquisa, individual ou coletivamente, desde que publicado em coletâneas, revistas científicas, entre outros.

O Edital define como livro a obra impressa ou e-book que, segundo as normas da ABNT, tenha no mínimo 48 (quarenta e oito) páginas mais a capa.

Como de vezes anteriores, a candidatura será submetida à Comissão de Admissibilidade de Candidaturas, que observa os critérios para a admissibilidade e análise da candidatura. Essa Comissão tem um prazo de 30 dias para a entrega de seu parecer sobre as candidaturas,

De posse do parecer da Comissão, o presidente da AML convocará uma sabatina para ouvir os candidatos. Após a sabatina, será convocada a eleição, por meio de votação dos membros da Academia, cujo resultado deverá ser divulgado após essa decisão.