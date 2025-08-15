“A Lenda das Cataratas” marcou abertura da Mostra de Dança em Campo Mourão

A força simbólica de uma das maiores belezas naturais do Brasil, as Cataratas de Foz do Iguaçu, foi mostrada em forma de dança no palco do Teatro Municipal de Campo Mourão pela Cia de Dança de Curitiba. O espetáculo “A Lenda das Cataratas” marcou a abertura da Mostra de Dança nesta quinta-feira (14).

O evento, com entrada gratuita para o público, vai até domingo (17), com apresentações de companhias renomadas, espetáculos de grupos e academias de diversas cidades do Estado e uma programação intensa de workshops na Casa da Cultura.

Nesta sexta-feira (15), às 20 horas, é a vez da companhia UNUM Ação em Dança, também de Curitiba, apresentar o espetáculo “EVA – Vida Elegante”, que mergulha na sensibilidade e elegância feminina por meio da linguagem contemporânea da dança.

O fim de semana será dedicado às apresentações da etapa de grupos e academias. No sábado (16), os espetáculos iniciam às 18h, e no domingo (17), a programação começa às 17h, ambos no Teatro Municipal.

“Receber artistas de renome e proporcionar esse intercâmbio com nossos alunos é uma experiência transformadora. A dança ganha força quando é vivida em coletivo, e essa Mostra representa exatamente isso: aprendizado, inspiração e valorização da cultura”, destaca a coordenadora da Academia Municipal de Ballet, Samantha Andrade.

SERVIÇO

Os ingressos para os espetáculos são distribuídos gratuitamente 30 minutos antes de cada apresentação, no próprio Teatro Municipal.