Centro Universitário Integrado se destaca em novo cenário que avalia a formação médica no Brasil

A partir de 2025, o Ministério da Educação (MEC) vai realizar o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), uma prova anual (confirmada para 19 de outubro) que tem o objetivo de avaliar os conhecimentos dos estudantes e a qualidade da formação médica oferecida pelas instituições de ensino superior (IES). A pontuação varia de 1 a 5.

O Enamed unifica as matrizes de referência utilizadas nos cursos de Medicina do Brasil. Para os acadêmicos, o exame não tem caráter reprobatório, mas é obrigatório para obter o diploma, a colação de grau e o ingresso na residência médica.

Para as IES, as notas obtidas pelos estudantes podem refletir a qualidade da educação que recebem. Se as pontuações forem baixas, as IES estarão sujeitas às diferentes penalidades impostas pelo MEC.

Qual é o melhor local para estudar?

Diante desse novo cenário, a definição de onde cursar Medicina torna-se ainda mais criteriosa. Para ajudar os candidatos nesta escolha, o Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão, tem um conjunto de soluções que aliam teoria, prática e o que existe de mais moderno nesta graduação.

A somatória desses fatores já posiciona o curso de Medicina do Integrado entre os melhores do Paraná, segundo as próprias avaliações do MEC.

Medicina do Futuro: tradição, inovação e humanização

No Integrado, a Medicina do Futuro alia tradição científica, rigor acadêmico, inovação tecnológica e metodologias ativas de ensino que se complementam para formar profissionais preparados para os desafios da saúde contemporânea.

Trata-se de uma formação que prepara o futuro médico desde o começo para ter atuação prática, humanizada, solidária e fortemente conectada às demandas da sociedade contemporânea.

“Também nos destacamos pela reputação, histórico de pesquisa e inovação, organização pedagógica, pelas diferentes ações comunitárias gratuitas que proporcionam qualidade de vida aos mais necessitados e ajudam a formar médicos com olhar ampliado sobre as condições sociais, culturais e econômicas que impactam a saúde. É uma formação diferenciada, ampla e que poucos cursos oferecem no Brasil”, explica o diretor de Ensino e Aprendizagem do Grupo Integrado, Rafael Zampar.

Entre as iniciativas sociais que o Integrado realiza, destaque ao Projeto Humanika, que desde 2022 járealizou mais de 2.400 consultas ambulatoriais, 600 procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade e distribuiu mais de 20 mil medicamentos e materiais para atendimentos emergenciais aos moradores de Barbosa Ferraz, Campo Mourão, Prainha (PA) e alcançou grande repercussão na imprensa nacional.

“Esses serviços voluntários – realizados pelos estudantes e professores de Medicina do Integrado – ajudam a formar profissionais com visão humana e sistêmica de saúde. Dessa maneira, os pacientes são vistos totalmente em seus aspectos físicos, mentais e sociais, e o foco dos trabalhos não está em apenas tratar as doenças, mas evitar que elas aconteçam”, enfatiza Zampar.

Vivência prática desde o primeiro semestre

No Centro Universitário Integrado, os estudantes de Medicina têm contato direto com a prática médica desde o início do curso, aprendendo em cenários reais de cuidado e desenvolvendo competências essenciais de forma progressiva.

“Graças às parcerias com as prefeituras, aqui os estudantes têm acesso à estrutura hospitalar de Campo Mourão, Peabiru, Engenheiro Beltrão e Barbosa Ferraz. Isso significa vivência prática em hospitais públicos, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em Estratégias de Saúde da Família (ESF) desde o início da graduação. Esse contato precoce com a realidade médica é algo raro no Brasil e muito enriquecedor na formação”, fala o diretor do curso de Medicina do Integrado, Heber Amilcar Martins.

“A conexão entre teoria e prática é um dos pilares do curso de Medicina do Integrado e prepara os estudantes para atuar com segurança, responsabilidade e empatia”, complementa Martins.

Tecnologia a favor do aprendizado

Outro grande diferencial do Integrado está no uso de tecnologias que potencializam os resultados acadêmicos, como o Med Mentoria, um programa baseado em Inteligência Artificial (IA) que personaliza o planejamento de estudos dos futuros médicos.

“Se o sistema identificar que o aluno tem dificuldades numa determinada disciplina, ele envia automaticamente novos conteúdos extras para reforçar os conhecimentos”, destaca Zampar. Essa ferramenta de IA — desenvolvida em parceria com uma startup da área de saúde — é rara no Brasil e contribui para um aprendizado mais eficiente e individualizado.

Além disso, os estudantes têm à disposição laboratórios de última geração, centros de simulação realística, bibliotecas e recursos digitais de ponta que se integram com tecnologias emergentes e aproximam a experiência acadêmica da realidade profissional.

Empreendedorismo e internacionalização

“Aqui, Medicina e empreendedorismo caminham juntos. O estudante sai preparado não apenas para atuar em clínicas e hospitais, mas também para abrir e gerir o próprio negócio, liderar equipes e inovar no setor de saúde”, explica o diretor de Operações do Grupo Integrado, Alan Fonseca.

Outro diferencial é a internacionalização. O curso mantém parcerias com universidades estrangeiras de 18 países, permitindo intercâmbios, formações complementares no exterior e possibilidade de seguir para o mestrado ou doutorado, ampliando a visão de mundo e o repertório global dos futuros médicos.

Segurança diante das novas exigências do MEC

Com a chegada do Enamed, as IES terão cada vez mais responsabilidades em proporcionar as condições ideais para que a formação médica seja de elevada qualidade, do início ao término da graduação, e traga mais benefícios e segurança à sociedade.

“Para os alunos, a garantia de estudar numa instituição que já oferece todos esses requisitos, segue padrões internacionais de qualidade, tem nota máxima (5) no Conceito Institucional do MEC, já formou três turmas de Medicina e tem outras 12 em andamento traz certeza de que esse é o local certo para ter um futuro promissor e aprender com a tranquilidade de que fez a melhor escolha para sua vida pessoal e profissional”, complementa Rafael Zampar.

