Procon orienta sobre compra do presente do Dia Das Mães

Com a proximidade do Dia das Mães, cresce o movimento no comércio e, por isso, o Procon de Campo Mourão orienta sobre os cuidados que devem ser tomados ao realizar a compra do presente. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, é importante observar o que prevê a legislação nos casos das compras online e em lojas físicas, considerando a garantia de troca, entre outras medidas.

“Os consumidores devem se atentar ao fazer suas compras, realizando pesquisa de preços e como estamos na reta final, é interessante a compra presencial, pois assim não corre o risco do presente não chegar. Lembrando ainda que para sua mamãe ter facilidade na hora da troca é interessante dar preferência para o comércio local na hora da compra”, orienta o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Confira as dicas:

1) De olho no preço dos produtos

Fique atento, algumas pouquíssimas lojas elevam os valores para a comercialização dos produtos, em feriados como o Dia das Mães. Portanto, é importante acompanhar a variação de preço ao longo do tempo, e realizar as pesquisas de preços nas lojas para comprar o presente ideal.

2) Atenção para os golpes em compras online

Procure sempre averiguar se o site das compras é confiável, e se fornece informações essenciais, como localidade da loja e CNPJ ativo, busque também opiniões de outros consumidores sobre ela, para que assim o consumidor não caia em golpes. Se a compra for efetuada por meio de internet, telefone, catálogos, o consumidor terá o direito de 7 dias para se arrepender e, nesse caso, poderá pedir o cancelamento, bem como a devolução dos valores pagos, inclusive do frete se houver. E nem precisa justificar o arrependimento.

3) Trocas presenciais

Toda loja tem sua política de troca e ela só é obrigada a efetuar a troca do produto se ele apresentar algum defeito. Contudo, as lojas geralmente fazem a troca mesmo sem defeito. Assim como, todo produto tem garantia legal. O CDC em seu artigo 26, prevê o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação em trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; ou noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

4) Fuja da venda casada

Cuidado! Fique alerta para serviços oferecidos no ato da compra, como garantia estendida e seguro, essa prática é chamada de “venda casada” e o consumidor não é obrigado a comprar algo que ele não queira. Ela é considerada ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5) Nota Fiscal é direito seu

E para evitar eventuais problemas, exija sempre a Nota Fiscal, independente da loja que você for comprar, física ou online. Essa é uma garantia que pode te ajudar muito na hora de fazer devoluções e trocas, ou caso o produto apresente um defeito.

6) Atenção aos produtos

Cestas de café da manhã: Informe-se, previamente, sobre o número de itens da cesta, tipo de produtos, marcas e se estão incluídos artigos como jornais, revistas, acessórios, enfeites e flores. Depois de tudo definido, faça constar, por escrito, tudo o que foi combinado: data e horário de entrega, mensagem, tipo de cesta, valor e condições de pagamento;

Flores: O comerciante deve expor, em local visível, uma tabela de preços completa. Os arranjos especiais devem ser negociados previamente;

Alimentos: Fique atento às informações da embalagem. Devem conter: instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento e identificação sobre o fabricante/importador, em língua portuguesa;

Eletroeletrônicos: Teste o produto, avalie se os recursos suprirão as necessidades de sua mãe ou se serão supérfluos. Veja se o manual de instruções está em língua portuguesa e peça sempre que o manual de garantia seja preenchido;

Celulares: O produto tem de estar lacrado e, dentro da embalagem original, deve haver a relação da rede autorizada para assistência técnica, manual de instrução e termo de garantia contratual. Em relação aos serviços, avalie as necessidades da mãe, se o melhor é plano pré ou pós-pago e reflita sobre a fidelização.