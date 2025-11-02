Temporal causa destruição e assusta também moradores de Piquirivaí

O forte temporal que atingiu Campo Mourão no final da tarde e início de noite desse sábado (1º) também causou grandes estragos no distrito de Piquirivaí, localizado a cerca de 15 quilômetros da cidade. Moradores relatam que o fenômeno climático foi tão intenso que há suspeitas de que um tornado possa ter passado pela região.

De acordo com os relatos, uma das casas teve parte da estrutura completamente destruída, e uma geladeira foi arremessada a cerca de 500 metros de distância pela força do vento. Árvores foram arrancadas, postes tombaram e diversos imóveis ficaram destelhados ou danificados.

O agricultor Carlos Ribeiro de Macedo, morador do distrito, contou que o momento foi de grande aflição. “Aqui a coisa não foi bonita, não. Começou a ventar, cair pedra, e o barracão onde eu guardava maquinário foi arrancado inteiro. Era um barracão de 280 metros, todo de ferro. Se uma estrutura dessas caiu, imagina as casas”, relatou.

Carlos ainda destacou a solidariedade dos vizinhos após o desastre. “Graças a Deus a gente tem amizade com o povo. Muita gente veio ajudar, sem eu precisar chamar. Agora é recomeçar. Está difícil para o agricultor, mas com união a gente vai se levantando”, completou.

A moradora Amanda Aparecida Tuane Frutuoso de Santos também descreveu o desespero vivido durante o temporal.

“Foi desesperador. De uma hora para outra, tudo começou a cair. Só pensei em pegar meus filhos e sair correndo. Perdi tudo, tudo mesmo. Foi um terror”, contou emocionada.

AJUDA

Os moradores maia afetados estão pedindo ajuda da comunidade para reconstruir o que foi perdido. Quem quiser colaborar pode entrar em contato pelo telefone (44) 99107-7862. A Defesa Civil e equipes da prefeitura foram acionadas para avaliar os danos e oferecer apoio às famílias atingidas.