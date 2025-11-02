Prefeitura mantém atendimento e visitas a famílias atingidas pelas chuvas

Campo Mourão foi atingida por uma forte tempestade com granizo no fim da tarde de sábado (1º). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município registrou 81,4 milímetros de chuva, o segundo maior volume do Estado, com rajadas de vento que chegaram a 69,1 km/h.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Seaso) iniciou ainda no sábado o atendimento emergencial às famílias afetadas. Desde o início da força-tarefa, 88 famílias entraram em contato solicitando apoio devido aos danos causados pela chuva. Não há registro de feridos.

Durante a noite, 35 famílias acionaram o plantão da secretaria relatando destelhamentos, alagamentos, queda de árvores, danos a móveis e falta de energia elétrica. As equipes técnicas visitaram 16 famílias em situação mais crítica; 11 delas receberam lonas e auxílio para a proteção de móveis e telhados.

As ações continuam neste domingo (2). Até o momento, outras 53 famílias procuram o plantão da Seaso. Destas, 17 estão recebendo visitas técnicas para avaliação e suporte. O atendimento seguirá durante todo o dia, com equipes mobilizadas para prestar auxílio e orientar sobre os pontos de entrega de materiais e outras formas de apoio.

As famílias atingidas podem entrar em contato pelo WhatsApp (44) 99174-5430.

O prefeito Douglas Fabrício acompanhou parte das visitas na noite de sábado. “Determinei que nossas equipes fizessem o máximo para ajudar a minimizar as perdas das famílias e da infraestrutura da cidade. Neste momento difícil, nossa união faz a diferença”, afirmou.

DOAÇOES

A população pode colaborar com doações de roupas de cama, colchões, água e outros itens de primeira necessidade, que estão sendo recebidas no quartel do Corpo de Bombeiros.