Tempestade com granizo causa estragos em Campo Mourão

Uma forte chuva acompanhada de granizo causou muitos estragos em Campo Mourão na tarde deste sábado, 1º. A tempestade durou poucos minutos, mas o suficiente para causar muitos transtornos.

O Hipermercado Muffato foi um dos estabelecimentos mais atingidos pelo temporal. O granizo entupiu as calhas e a água invadiu a parte da forração que veio abaixo.

No momento havia muitos clientes no local e as imagens que circulam nas redes sociais mostram a chuva e o granizo caindo diretamente no interior do mercado. A energia elétrica chega a cair em alguns momentos e as pessoas são orientadas a sair do local rapidamente.

Na loja Havan também houve infiltração pegando funcionários e clientes de surpresa. Já a Perimetral Tancredo Neves, cruzamento com a rua Araruna, virou um rio e uma moto chegou a ser arrastada.

O excesso de chuva também causou infiltração no Hospital Santa Casa e na Prefeitura. Algumas alas, especialmente o setor de maternidade, ficaram alagados e os funcionários tiveram que usar rodos para escoar a água. Há vários pontos da cidade sem luz.

Muitos moradores de vários bairros também compartilham imagens da chuva e do granizo que se acumulou nos quintais. Há registros de danos também em residências. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do município estão de plantão no atendimento das ocorrências.