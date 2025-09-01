Semana de chuva no Paraná terá gangorra nas temperaturas, prevê o Simepar

A primeira semana de setembro começou com instabilidades no tempo nas regiões Oeste, Sudoeste, Sul e Noroeste do Paraná. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as chuvas e ventos fortes vão diminuir progressivamente e as temperaturas vão subir até quarta (03). Na quinta (04), entretanto, uma frente fria trará mais chuva e queda das temperaturas na metade sul do Estado.

No domingo (31) as rajadas de vento ultrapassaram os 50 km/h em Cascavel, Loanda, distrito de Horizonte em Palmas, Santa Helena, Santo Antônio da Platina e Toledo. Os maiores acumulados de chuva foram em Laranjeiras do Sul (26,2 mm), Morretes (16 mm) e Guaíra (11,4 mm). Nesta segunda-feira (1º), as rajadas de vento até o meio-dia seguiram acima de 50 km/h em Cascavel, Guarapuava, Loanda, Maringá, distrito de Horizonte em Palmas, Ponta Grossa e Santo Antônio da Platina.

As instabilidades ocorrem no Oeste, no Sudoeste e Noroeste, com pancadas de chuva e trovoadas localizadas nas regiões de Toledo, Foz do Iguaçu e Umuarama, e permanecem apenas na região de fronteira com países vizinhos e divisa com Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

“Nesta segunda-feira, as instabilidades no Paraná continuam devido à formação de uma área de baixa pressão que se formou na altura do Paraguai e Nordeste da Argentina, associada ao deslocamento de um cavado meteorológico pela Argentina. Esse sistema se afasta em direção ao oceano, no sul do Uruguai, até o final desta noite”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

O sistema é diferente das frentes frias, vistas com frequência durante o inverno. Segundo Furlan, uma área de baixa pressão é caracterizada por uma região onde a pressão do ar é reduzida em relação às suas adjacências, tornando-se favorável ao levantamento de parcelas de ar que podem formar nuvens e favorecer a ocorrência de chuvas e tempestades. “Normalmente esses sistemas estão conectados com a circulação atmosférica em médios e altos níveis, que induzem queda de pressão na superfície, assim possibilitando a ocorrência de chuva”.

O sol predomina nas outras regiões e as temperaturas sobem bastante no Noroeste e no Norte, passando dos 30°C durante a tarde. No Leste do Paraná, entretanto, devido à circulação marítima, a nebulosidade e os chuviscos devem permanecer ao longo do dia e as temperaturas não passam dos 20°C. Em alguns pontos específicos as pancadas de chuva já foram fortes durante a manhã: a nova estação meteorológica instalada em agosto na base do Parque Estadual Pico Marumbi em Morretes, por exemplo, já registrou um acumulado de 78 mm até meio-dia.

SOL E DEPOIS FRENTE FRIA

Na terça-feira (02) a chance de chuva isolada no Leste diminui, mas a nebulosidade segue variando ao longo do dia. O sol aparece um pouco mais e as temperaturas podem chegar a 25°C. No Noroeste e Oeste elas seguem subindo, e podem atingir 35°C. Perto da fronteira com países vizinhos e da divisa com Santa Catarina, a nebulosidade também permanece, com risco de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde.

Na quarta-feira (03) as temperaturas sobem ainda mais em todo o Estado, chegando a 28°C na Região Metropolitana de Curitiba, e passando dos 30°C em boa parte do Paraná. “As instabilidades podem atuar de forma isolada na divisa com Santa Catarina e também no Oeste e Noroeste do Estado, devido ao aquecimento diurno e também pela oferta de umidade nessas regiões”, explica Furlan.

A situação muda apenas na quinta-feira (04), devido ao avanço de uma frente fria pelo Sul do país, que deve trazer chuva até sexta (05) e queda nas temperaturas, principalmente na metade sul paranaense, com uma diferença de mais de dez graus nas máximas em poucos dias.

Agência Estadual de Notícias