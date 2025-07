Sábado com sol, domingo com chuva: fim de semana terá dois momentos climáticos no Paraná

Instabilidades causaram chuva entre quinta-feira (24) e o amanhecer desta sexta-feira (25) no Paraná, depois de mais de 20 dias de predomínio de sol em quase todo o Estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo volta a ficar seco no sábado, mas uma nova frente fria trará chuva outra vez no domingo.

Os maiores acumulados de chuva nesta quinta-feira (24) foram em Foz do Iguaçu (68,4 mm), Santa Helena (51,8 mm), Toledo (50,2 mm) e São Miguel do Iguaçu (50 mm). Em Santa Helena a chuva seguiu até as 2h desta sexta-feira (25), acumulando mais 4,8 mm. Entre a madrugada e o início da manhã, mais pancadas de chuva foram registradas entre as regiões Noroeste, Central e Norte Pioneiro.

“Essas chuvas vieram acompanhadas de trovoadas em alguns momentos e, ao longo do dia, deveremos ter ainda algumas chuvas isoladas nesses setores e também nas regiões Oeste e Sudoeste, principalmente nas áreas próximas à fronteira com a Argentina, e também na divisa com Santa Catarina”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

Nas outras regiões, no decorrer do dia, o sol predomina entre nuvens. As temperaturas se elevarão, chegando aos 26°C na região Norte. No Centro-Sul, Campos Gerais e na região Leste, as máximas não devem passar de 18°C devido à nebulosidade.

Para o sábado (26), a previsão é de tempo estável. Os ventos passam a soprar de norte, trazendo ar quente e seco do Sudeste e Centro Oeste do País para o Paraná. Isso fará com que as temperaturas se elevem rapidamente durante o dia. Chuva localizada poderá ocorrer nas regiões próximas à divisa com Santa Catarina, mas o sol predomina nas demais regiões. No Norte, os termômetros devem chegar a casa dos 28°C, enquanto no Leste não ultrapassarão os 20°C.

MUDANÇA

Já o domingo (27) será de mudanças nas condições do tempo no Paraná. O deslocamento de uma frente fria pelo oceano na altura do Rio Grande do Sul provoca um aumento da instabilidade em todas as regiões.

“Entre as regiões Oeste e Sudoeste, as pancadas de chuva já chegam entre o final da madrugada e começo da manhã. Essa instabilidade avança para as demais regiões, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, e também não se descarta a ocorrência de ventos fortes, entre 50 e 60 km/h em algumas localidades”, alerta Barbieri.

Antes da chegada da chuva no domingo (27) nos Campos Gerais, Norte, Norte Pioneiro e Leste o sol predominará, mas terá aumento na intensidade dos ventos, inclusive com rajadas fortes a partir do final da manhã.

A chuva continua entre a madrugada e a manhã de segunda-feira (28) e começa a diminuir a intensidade a partir da tarde. Até a terça-feira (29) ainda são previstos nebulosidade e chuviscos ocasionais, e após a passagem da frente fria uma massa de ar frio se aproxima, causando declínio das temperaturas no estado.

Em Curitiba, que tem mínimas previstas na faixa dos 13°C na segunda-feira (28), o dia deve amanhecer com 9°C na terça (29) e 8°C na quarta (30). A temperatura máxima na capital no domingo (27) é de 25°C, cai para 21°C na segunda (28) e para apenas 15°C entre terça e quarta (30).

Palmas passa o sábado (26) entre 10°C e 23°C, o domingo (27) entre 13°C e 19°C, a segunda-feira (28) entre 9°C e 16°C, e terça e quarta (30) fica com as temperaturas entre 7°C e 18°C. Já em Umuarama a diferença será de dez graus na temperatura: domingo (27) a cidade permanecerá entre 18°C e 31°C, e na segunda-feira (28) já terá temperaturas entre 14°C e 21°C.

Agência Estadual de Notícias