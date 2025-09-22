Rio transborda e interdita passagem entre bairros em Campo Mourão

As fortes chuvas que atingiram Campo Mourão nas últimas horas provocaram o transbordamento do córrego que corta a região da ponte em construção, no trecho que liga os bairro Milton de Paula Valter e o jardim Santa Cruz.

Com a água passando sobre a ponte, tanto veículos quanto pedestres estão impossibilitados de realizar a travessia. A enxurrada cobre totalmente a estrutura, dificultando até mesmo a visualização da via.

A Defesa Civil alerta para que moradores não tentem atravessar o trecho, já que há risco de desmoronamento. A orientação é que condutores e pedestres utilizem rotas alternativas até que a situação seja normalizada.

A recomendação é redobrar a atenção e evitar qualquer tentativa de passagem, preservando a segurança.