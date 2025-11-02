Parte de casa desaba e morador perde todos os móveis em Campo Mourão

Um morador do jardim Cidade Nova, em Campo Mourão, viveu momentos de desespero na noite deste sábado (1º) após parte de sua casa desabar devido ao forte temporal que atingiu a cidade. O incidente ocorreu na rua Osório Barnabé Pontes, quando o grande volume de água que desceu pela via acabou rompendo a parede da residência.

A enxurrada invadiu o imóvel, e o nível da água chegou a ultrapassar um metro e meio de altura dentro da casa. A força da correnteza foi tão intensa que móveis foram arrastados, e a porta da frente acabou se rompendo, fazendo com que a água descesse para a casa de baixo, causando ainda mais prejuízos.

O prefeito Douglas Fabrício esteve no local, acompanhado de equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Ação Social, e afirmou que o município estuda decretar estado de calamidade pública.

“É um momento muito triste, mas estamos preocupados e procurando atender as famílias mais afetadas. Já estamos tomando providências para que essas pessoas possam se restabelecer. A prefeitura, inclusive, também foi atingida pela chuva”, declarou o prefeito.

Douglas Fabrício destacou ainda que equipes da Infraestrutura e da COPEL estão atuando para restabelecer os serviços e garantir apoio imediato às famílias prejudicadas.

Entre os atingidos está o morador José Maria Padilha, que relatou o susto e os prejuízos. “Foi tudo muito rápido. A parede caiu e a água entrou com força. Perdemos móveis, geladeira, fogão, cama… mas agradecemos a Deus porque ninguém se machucou. Foi só prejuízo material”, contou o morador, que vive de salário e agora precisa de ajuda para recomeçar.

Outro morador, Michel, que estava dentro da casa no momento em que a parede desabou, também descreveu o pânico vivido.

“Começou aquela chuva forte, e eu estava com a namorada dentro de casa. A parede dos fundos começou a trincar de fora a fora e, em poucos minutos, cedeu pra dentro. Entrou tudo de uma vez, coisa de um metro de água em segundos. Perdemos tudo”, relatou.

“A correnteza foi muito forte, arrastou os móveis, utensílios, lama, tudo. Não dá pra aproveitar mais nada. Quem puder ajudar, pode vir até a rua Osório Barnabé, 1291, onde o senhor Padilha está nos ajudando a organizar o que sobrou”, completou Michel.

Padilha também agradeceu a solidariedade das pessoas que compareceram ao local e o apoio da prefeitura. “O prefeito veio aqui, conversou com a gente, trouxe uma palavra de conforto. Isso é importante num momento difícil como esse”, disse.

A administração municipal informou que está mobilizando equipes e voluntários para atender as famílias atingidas pelo temporal e pede que quem puder doar móveis, roupas e alimentos entre em contato com a Secretaria de Ação Social ou procure diretamente os moradores afetados.