Prefeitura de Campo Mourão vai decretar estado de calamidade após fortes chuvas

O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, anunciou neste sábado (1º) que irá decretar estado de calamidade pública no município. A medida foi tomada após as fortes chuvas que atingiram a cidade e provocaram grandes estragos em diversas regiões urbanas, incluindo o próprio Paço Municipal 10 de Outubro.

De acordo com a prefeitura, equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura trabalham para liberar vias, prestar socorro e garantir a mobilidade nos bairros mais afetados. Apesar dos danos materiais, não há registro de feridos, segundo a Defesa Civil.

O prefeito se reuniu com sua equipe de gestão para coordenar as ações emergenciais. “Estamos trabalhando para atender quem foi mais atingido e recuperar a cidade. Decidimos decretar calamidade pública devido aos grandes estragos e para poder enfrentar de forma mais rápida essa situação”, afirmou Douglas Fabrício.

A Secretaria de Assistência Social informou que está organizando uma força-tarefa para apoiar as famílias atingidas pelas chuvas. O órgão vai distribuir lonas e prestar assistência direta às pessoas que tiveram prejuízos.

O atendimento emergencial funcionará em regime de plantão para receber solicitações e orientar sobre os pontos de entrega de materiais e demais formas de apoio. O Contato de emergência e WhatsApp é (44) 99174-5430