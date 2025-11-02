Muro de escola cai após temporal que atingiu Campo Mourão

O forte temporal que atingiu Campo Mourão no final da tarde e início da noite deste sábado (1º) provocou diversos estragos na cidade. Um dos pontos mais afetados foi a Escola Municipal Cidade Nova, localizada na rua Professor José Antônio dos Santos, no jardim Cidade Nova, onde parte do muro desabou devido ao grande volume de água acumulado.

De acordo com informações, a estrutura não suportou a pressão da enxurrada e acabou cedendo. Outras partes do muro apresentam rachaduras e trincas, o que aumenta o risco de novos desabamentos. A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Educação já foram acionadas para avaliar a situação e garantir a segurança dos alunos e funcionários.

Além da escola, o temporal causou danos em diversos órgãos públicos, incluindo creches, escolas e até a Prefeitura Municipal. A cobertura recém-inaugurada do Estádio dos Amadores também não resistiu e desabou parcialmente.

Moradores relataram queda de árvores, destelhamentos e alagamentos em vários bairros. O fenômeno foi acompanhado por fortes ventos e granizo, e as redes sociais se encheram de imagens e vídeos mostrando o rastro de destruição.

Um supermercado da cidade precisou encerrar o atendimento mais cedo após sofrer alagamento interno, com risco de colapso em parte da estrutura.

Com o volume de ocorrências, Campo Mourão permanece em estado de alerta, enquanto equipes da Defesa Civil e da Prefeitura seguem em campo realizando atendimentos e levantamentos dos prejuízos.