Carro é jogado para fora da pista após colisão com caminhão na PR-082  

Uma colisão traseira na rodovia PR-082, na saída de Engenheiro Beltrão para Quinta do Sol, resultou em danos de grande monta em um veículo GM/Astra, que foi parar fora da pista caindo em um buraco.

O acidente ocorreu por volta das 12h desta sexta-feira, 24, próximo ao acesso aos conjuntos Andorinhas e Paulo Grandi. O Astra foi atingido na traseira por um caminhão Iveco carregado com produtos resfriados.

Os dois veículos seguiam na mesma direção, sentido a Quinta do Sol, quando o caminhão acabou batendo na traseira do automóvel.

O motorista do veículo, identificado por Hamilton Aguiar, 68 anos, disse que reduziu a velocidade para fazer a conversão e acessar o conjunto Andorinhas, momento em que o caminhão que vinha atrás bateu em sua traseira.

O impacto jogou o carro para a margem esquerda da pista e o caminhão, descontrolado, tombou do lado direito parando a cerca de 50 metros do local do impacto.

Com ferimentos, o motorista do caminhão foi atendido por uma equipe da saúde e encaminhado ao hospital. O condutor do Astra saiu ileso.

Com informações e fotos: Jornal Enfoque Regional