Moradores no Tropical também tiveram casas alagadas

Duas residências na rua Rouxinol com a rua João de Barro, no jardim Tropical, em Campo Mourão, foram invadidas pela água e pela lama durante o forte temporal que atingiu a cidade na noite deste sábado (1º). O volume intenso de chuva, acompanhado de ventos fortes e granizo, provocou enxurradas que desceram pelas ruas do bairro, surpreendendo os moradores.

Silvana de Assunção, uma das moradoras atingidas, contou que chegou em casa logo após o expediente e foi surpreendida pela força da água. “Parecia que tinha estourado uma barragem. O vento abriu a porta e a água foi entrando. Não sabia o que fazer. A água chegou ao nível da porta e só foi subindo”, relatou.

Ela mora no local há cerca de oito anos e afirma que nunca havia enfrentado uma situação semelhante. Além da residência de Silvana, a casa da vizinha Jéssica também foi afetada. A enxurrada deixou lama e prejuízos materiais.

O morador Victor, que visitava familiares na região, fez um apelo às autoridades locais: “Quero pedir ao Poder Legislativo, aos vereadores, que venham dar atenção ao jardim Tropical. Precisamos de uma solução para o escoamento da água aqui. É barro, é deslizamento, as bocas de lobo estão entupidas. Está difícil”, disse.

O temporal provocou diversos pontos de alagamento e queda de árvores em Campo Mourão. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atenderam várias ocorrências durante a noite. Moradores de diferentes bairros registraram imagens da chuva de granizo e dos estragos causados.