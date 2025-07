Colisão entre carro e caminhão na região provoca tragédia com três vítimas fatais

Uma tragédia foi registrada na PR-460, entre Pitanga e Nova Tebas, no início da noite deste domingo (27), por volta das 18h20. Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo Ford Fusion resultou na morte de três crianças e deixou dois adultos feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu nas proximidades da localidade Volta Grande, próximo ao entroncamento com a rodovia PR-487. O veículo de passeio, que seguia pela rodovia, teria perdido o controle, rodado na pista molhada e atingido lateralmente o caminhão.

No carro estavam cinco ocupantes: um bebê de 1 ano, uma menina de 9 anos e uma adolescente de 15 anos — que morreram ainda no local. O condutor e uma mulher de 26 anos sofreram ferimentos e foram atendidos pelas equipes do Samu e dos Bombeiros.

As autoridades isolaram a área para os trabalhos de resgate e perícia, e a Polícia Rodoviária Estadual está apurando as circunstâncias do acidente. A tragédia gerou grande comoção entre os moradores da região.