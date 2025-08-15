Amplitude térmica e diferenças regionais marcam o tempo no Paraná no fim de semana

Calor no Noroeste, com umidade relativa do ar baixa. Tempo nublado no Leste e possibilidade de garoa na Serra do Mar. Nos mesmos dias, amanhecer frio e tardes quentes no Centro-Sul e no Oeste. Este fim de semana será marcado por diferenças no tempo entre as várias regiões paranaenses, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A sexta-feira (15) amanheceu com as temperaturas mínimas mais baixas em Cerro Azul (5,1°C), Telêmaco Borba (5,5°C) e Palotina (5,5°C). Entre os Campos Gerais e Centro-Sul do Estado houve registro de nevoeiro em algumas cidades. À tarde, com predomínio de sol, as temperaturas podem ficar ao redor dos 20°C nestas regiões. No fim de semana o amanhecer segue frio e com nevoeiros, e as máximas serão mais altas. Laranjeiras do Sul, por exemplo, pode chegar a 25°C no domingo (17).

Do Oeste ao Sudoeste paranaense nesta sexta-feira (15) há predomínio de sol. No fim de semana as temperaturas máximas se elevam e a amplitude térmica segue sendo destaque. Em Guaíra, por exemplo, a sexta começou com 9,1°C e pode chegar até 25°C. No sábado (16) a temperatura na cidade fica entre 13°C e 26°, e no domingo (17) sobe para 15°C a 29°C.

As temperaturas máximas mais baixas desta sexta (15) estão previstas para a região Leste: em torno de 15°C na Capital e 18°C na faixa litorânea. Nestas áreas o céu já está encoberto desde o fim da tarde de quinta-feira (14), e segue com essa nebulosidade até domingo (17), quando finalmente o sol deverá aparecer – primeiro na Região Metropolitana de Curitiba e depois nas praias. Até lá, há possibilidade de garoa ocasional. A nebulosidade veio por conta da mudança nos ventos, que agora vêm do oceano para o continente trazendo umidade.

“A ausência do sol também deixa a sensação térmica um pouco mais baixa. Aparentemente, sentiremos um pouco mais frio do que os valores medidos nos termômetros pois o vento incomoda e deixa o índice de frio um pouquinho mais acentuado”, ressalta Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar.

CALOR

Em contrapartida, em toda a faixa Norte paranaense, as temperaturas se elevam rapidamente. Nesta sexta-feira as máximas já chegam aos 30°C na área de divisa com o Mato Grosso do Sul. No fim de semana permanecem na faixa dos 30°C entre Maringá, Londrina e o Norte Pioneiro, e podem chegar até 32°C em Paranavaí, Umuarama e Querência do Norte, sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar, que já estava entre 20% e 30% na tarde desta quinta-feira (14), deve permanecer assim no Noroeste nesta sexta-feira (15), e segue na faixa dos 30% a 40% no Norte durante as tardes do fim de semana.

No início da próxima semana, com predomínio de sol em todo o Estado, as temperaturas seguem em elevação pelo menos até terça-feira. O Simepar acompanha a aproximação de uma frente fria pelo Sul do Brasil que poderá trazer um declínio leve e rápido das temperaturas no meio da semana, para então o tempo voltar a esquentar.

Antes da frente fria, as temperaturas máximas no Noroeste podem ficar por, pelo menos, quatro dias quatro graus acima da média em várias cidades. Entretanto, as mínimas estão abaixo da média, portanto o dia, como um todo, não está quente o suficiente para configurar tecnicamente uma onda de calor.

“A situação das temperaturas no Noroeste está próxima do que chamamos de veranico, que é comum no inverno e já estava prevista para o mês de agosto”, detalha Jacobsen.

Agência Estadual de Noticias