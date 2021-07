Triatleta mourãoense vai disputar Mundial em outubro

O triatleta mourãoense, Henrique Pedroso Silvério foi convocado para representar o Brasil em mais um Mundial de Triathlon. E, desta vez o campeonato acontece na cidade de Hamilton (Bermuda), de 15 a 17 de outubro.

Morador de Campo Mourão, Henrique divide sua rotina entre trabalho e treino, o que não tem sido nada fácil. “Tenho me esforçado muito nos treinamentos e vou fazer o meu melhor para poder representar bem Campo Mourão e o Brasil no Mundial. Quem sabe ainda trago uma medalha para casa”, acredita ele.

Em 2019, Henrique foi o segundo melhor brasileiro em sua categoria e ficou em 21° no Mundial, prova que bateu recorde de participantes (quase 5.000 triatletas). No seu último Mundial, ele contou com o apoio do Centro Universitário Integrado.